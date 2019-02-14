Рианчо: были предложения от двух команд Сегунды, но мой приоритет — Россия

Бывший тренер «Рубина», киевского «Динамо» и «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, что после ухода из стана красно-белых у него были предложения от некоторых испанских команд.



«У меня были предложения от двух команд испанской Сегунды, но я решил отдохнуть до мая, побыть рядом с мамой. После смерти папы, в июле прошлого года, прошло не так много времени, и она нуждается в поддержке. Тренерскую деятельность надеюсь возобновить уже в новом сезоне. В приоритете — возвращение в Россию. Мне кажется, я умею находить подход к российским игрокам, выстраивать с ними правильные отношения и способствовать реализации их лучших качеств», — сказал Рианчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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