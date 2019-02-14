И. Егоров: без VAR офсайд в матче «Аякс» — «Реал» уловить было невозможно

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал эпизод, который произошёл во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Реал».

На 37-й минуте футболисты «Аякса» забили мяч в ворота гостей. После углового голкипер «Реала» Тибо Куртуа отбил мяч перед собой, защитник «Аякса» Николас Тальяфико головой отправил мяч в сетку, но взятие ворот было отменено. Словенский арбитр Дарио Скомина после просмотра видеоповтора посчитал, что форвард амстердамцев Душан Тадич, находившийся в офсайде, мешал Куртуа.

«Система VAR показала, что голеностоп нападающего, который активно вступал в борьбу с вратарём, действительно находился в положении „вне игры“. То есть человек из пассивного положения перешёл в активное, пытаясь помешать вратарю. Поэтому было абсолютно правильно расценено, что это офсайд. Без системы VAR уловить это было просто невозможно.

Решение принимает всё равно человек, а не машина. Есть хоккейная практика, где арбитры смотрят видео, а потом выясняется, что-то или иное решение было принято неправильно. Человеческий фактор всё равно играет свою роль. Для чего тогда судьи выполняют огромные объёмы работы? Готовятся к матчу, анализируют команды, занимаются функциональной подготовкой. Для чего всё это, если можно просто пойти и посмотреть телевизор? Да и просмотром занимается группа товарищей, то есть это уже коллегиальное решение», — цитирует Егорова телеканал «360».