Венгер: отказывал «Реалу» несколько раз, для меня эта история закончена

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о попытках мадридского «Реала» заполучить его.



«Я отказывал «Реалу» несколько раз, но сейчас могу с уверенностью сказать, что эта история для меня закончена. Думаю, любой тренер ответит «да», если его спросят, не хотел ли бы он возглавить «Реал». Это самый большой клуб в мире.



Что касается моего несостоявшегося ухода в «Реал», каждый живёт согласно своим ценностям. Тогда «Арсенал» находился в середине процесса. Мы построили новый стадион и должны были вернуть деньги. Я пообещал руководству, что останусь, и не сожалею о своём решении», — цитирует Венгера Goal.com со ссылкой на beIN Sports.



Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Начиная с лета прошлого года французский специалист находится без работы.

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