«Ахмат» назвал соперников по третьему сбору

Сегодня, 14 февраля, у футболистов «Ахмата» в Турции начинаются третьи подготовительные сборы. Первая тренировка состоится вечером на поле спорткомплекса «Корнелия». В Белеке грозненская команда пробудет до 22 февраля и проведёт три контрольных матча.



Уже завтра, 15 февраля, грозненцы сыграют с грузинской командой «Сабуртало». 18 февраля спарринг-партнёром выступит молдавский клуб «Петрокуб», а в последний день сборов «Ахмат» выйдет на поле против минского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

После 17 туров «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 очками в активе. В первом матче после зимнего перерыва команде предстоит встретиться с «Рубином». Игра состоится в Казани 3 марта.