Павел Мамаев сыграл в футбол с заключёнными. Лучшие фото из Бутырки

Сегодня, 14 февраля, в СИЗО «Бутырка» Павел Мамаев принял участие в футбольном матче между заключенными. Александр Кокорин не смог принять участие по состоянию здоровья.

Напомним, Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий находятся под арестом с 11 октября за участие в двух драках в Москве тремя днями ранее, в которых пострадали три человека.

6 февраля в здании Тверского районного суда состоялось очередное заседание, где было рассмотрено ходатайство следствия о мере пресечения для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. По итогам было принято решение о продлении срока ареста футболистов до 8 апреля.

Лучшие кадры с матча между заключёнными — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов из Москвы.