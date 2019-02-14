Бэйл может быть наказан за празднование гола неприличным жестом

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл, который показал неприличный жест, после того как забил гол в ворота «Атлетико» в матче 23-го тура испанской Примеры (3:1), может быть наказан. Как сообщает AS, этот эпизод будет рассмотрен, а валлийскому футболисту грозит дисквалификация на срок от одного до трёх матчей.

Форвард стал автором третьего мяча в ворота соперника. На 74-й минуте матча Бэйл после передачи Луки Модрича точно пробил в дальний угол. Празднуя взятие ворот соперника, Бэйл изобразил неоднозначный жест. Этот гол стал для валлийца 100-м в составе «Реала».

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«Реал» набрал 45 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. Мадридцы одержали в Примере пятую победу подряд.