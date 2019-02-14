Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барыс» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Слуцкий — о проблемах «Витесса»: паники нет — я не девочка, и мне не 16 лет

Фото: Broer van den Boom/Soccrates/Getty Images
Слуцкий — о проблемах «Витесса»: паники нет — я не девочка, и мне не 16 лет
Футбол / Прочие турниры

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий выразил уверенность, что у него нет предпосылок для паники, а также назвал главные проблемы команды в последних матчах.

«Паника? Конечно, нет. Какие для неё могут быть предпосылки? Я не девочка, и мне не 16 лет. За свою карьеру я пережил сотни моментов, которые были гораздо сложнее этого.

Нам не хватало везения у ворот соперников, к тому же мы совершали ошибки. В какие-то моменты команде не хватало концентрации, но думаю, это случайность. Мы продолжаем придерживаться своей философии и делаем всё, чтобы улучшить игру и исправить положение как можно быстрее», — цитирует Слуцкого Omroep Gelderland.

«Витесс» после 21 тура занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов с 30 очками в активе. В последних пяти матчах первенства команда одержала лишь одну победу.

Агент: руководство «Витесса» поддерживает Слуцкого, встреча была назначена давно
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент