Слуцкий — о проблемах «Витесса»: паники нет — я не девочка, и мне не 16 лет

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий выразил уверенность, что у него нет предпосылок для паники, а также назвал главные проблемы команды в последних матчах.



«Паника? Конечно, нет. Какие для неё могут быть предпосылки? Я не девочка, и мне не 16 лет. За свою карьеру я пережил сотни моментов, которые были гораздо сложнее этого.



Нам не хватало везения у ворот соперников, к тому же мы совершали ошибки. В какие-то моменты команде не хватало концентрации, но думаю, это случайность. Мы продолжаем придерживаться своей философии и делаем всё, чтобы улучшить игру и исправить положение как можно быстрее», — цитирует Слуцкого Omroep Gelderland.



«Витесс» после 21 тура занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов с 30 очками в активе. В последних пяти матчах первенства команда одержала лишь одну победу.

Агент: руководство «Витесса» поддерживает Слуцкого, встреча была назначена давно