Видеотрансляция матча в СИЗО с участием Мамаева

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев принял участие в матче в СИЗО с сотрудниками ФСИН. Посмотреть трансляцию можно на канале Ruptly в YouTube. Трансляция встречи идёт в записи.

Напомним, Мамаев находится под арестом с 11 октября за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. Под стражей пребывают и другие фигуранты дела – нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий.



6 февраля Тверской суд Москвы вынес решение продлить арест молодых людей ещё на два месяца – до 8 апреля. После заседания защита футболистов объявила о намерении обжаловать вердикт. Апелляционное рассмотрение дела Кокорина и Мамаева должно было состояться 25 февраля, однако сегодня было перенесено на 26 февраля.