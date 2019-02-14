Мамаев — о матче в СИЗО: незабываемые ощущения, посвящаю эту игру супруге

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился эмоциями от матча с сотрудниками ФСИН в СИЗО «Бутырка», который прошёл сегодня, 14 февраля.



«Незабываемые ощущения. После этих месяцев рад, что состоялся такой матч. Посвящаю его супруге. Спасибо ФСИН за поддержку», — сказал Мамаев.



Мамаев находится под арестом с 11 октября за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. Под стражей пребывают и другие фигуранты дела – нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий.



6 февраля Тверской суд Москвы вынес решение продлить арест молодых людей до 8 апреля. Апелляционное рассмотрение дела Кокорина и Мамаева должно было состояться 25 февраля, однако было перенесено на 26 февраля.

Видеотрансляция матча в СИЗО с участием Мамаева