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Мамаев — о матче в СИЗО: незабываемые ощущения, посвящаю эту игру супруге

Фото: РИА Новости
Мамаев — о матче в СИЗО: незабываемые ощущения, посвящаю эту игру супруге
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился эмоциями от матча с сотрудниками ФСИН в СИЗО «Бутырка», который прошёл сегодня, 14 февраля.

«Незабываемые ощущения. После этих месяцев рад, что состоялся такой матч. Посвящаю его супруге. Спасибо ФСИН за поддержку», — сказал Мамаев.

Мамаев находится под арестом с 11 октября за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. Под стражей пребывают и другие фигуранты дела – нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий.

6 февраля Тверской суд Москвы вынес решение продлить арест молодых людей до 8 апреля. Апелляционное рассмотрение дела Кокорина и Мамаева должно было состояться 25 февраля, однако было перенесено на 26 февраля.

Видеотрансляция матча в СИЗО с участием Мамаева
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