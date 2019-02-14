Кокорин не присутствовал на матче в СИЗО, но болел за Мамаева

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал об отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина к участию полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в матче с сотрудниками ФСИН.



«Кокорин не мог присутствовать на матче в связи с требованиями режима учреждения, но сказал, что поддерживает Павла и будет за него болеть», — цитирует Мельникова «Р-Спорт».



Матч с участием Мамаева состоялся в СИЗО «Бутырка» сегодня, 14 февраля. Кокорин не принял участия в игре из-за проблем с коленом.



Мамаев и Кокорин находятся под арестом с 11 октября за участие в двух драках в Москве тремя днями ранее. Под стражей пребывают и другие фигуранты дела – брат форварда Кирилл и друг Александр Протасовицкий. 6 февраля Тверской суд Москвы вынес решение продлить арест молодых людей до 8 апреля.

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