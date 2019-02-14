Б. Игнатьев: «Краснодар» выглядит предпочтительнее других команд РПЛ

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев оценил шансы «Краснодара» в противостоянии с «Байером» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Говорить однозначно, готова команда или нет, — это абсурд. Лишь игра покажет, на что способен «Краснодар» в его нынешнем состоянии. Да, «Байер» на ходу, его игроки в тонусе, команда демонстрирует отменные показатели во внутреннем чемпионате. Необходимо понять одну простую футбольную истину — ни один сбор, никакая товарищеская игра никогда не заменят официальные встречи. Здесь дело даже не в физике, а, скорее, в психологии спортсмена. И в этом компоненте мы уже на протяжении многих лет никак не можем сравняться с Европой.

Лично мне нравится, как играет коллектив Мусаева. На мой взгляд, на данный момент именно у них лучше всех построена командная игра. Краснодарцы выделяются скоростью принятия решений, быстрой работой с мячом, да и физически они выглядят предпочтительнее других представителей РПЛ", — цитирует Игнатьева «RT на русском».