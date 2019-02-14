Сокамерник Мамаева: у нас с Павлом прекрасные отношения

Сокамерник полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в СИЗО «Бутырка» рассказал об отношениях с футболистом.



«У нас прекрасные отношения с Мамаевым. Да, в камере у нас все спортсмены. Я лично хоккеем занимался», — приводит слова сокамерника «Р-Спорт».



Матч с участием Мамаева состоялся в СИЗО «Бутырка» сегодня, 14 февраля. Другой фигурант дела – нападающий «Зенита» Александр Кокорин – не принял участия в игре из-за проблем с коленом. Футболисты находятся под арестом с 11 октября за участие в двух драках в Москве тремя днями ранее. Под стражей пребывают и другие фигуранты дела – брат Кокорина Кирилл и друг Александр Протасовицкий. 6 февраля Тверской суд Москвы вынес решение продлить арест молодых людей до 8 апреля.



Кокорин не присутствовал на матче в СИЗО, но болел за Мамаева