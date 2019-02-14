Мамаев подарил ФСИН манишку с автографом после матча в СИЗО

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поблагодарил сотрудников ФСИН после матча в СИЗО «Бутырка», который состоялся сегодня, 14 февраля.



Как сообщает «Р-Спорт», после окончания встречи футболист подарил представителям ведомства подписанную манишку. По словам издания, во ФСИН пока не знают, где будет храниться подарок от Мамаева.



Мамаев находится под арестом с 11 октября за участие в двух драках в Москве. Под стражей пребывают и другие фигуранты дела – нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий. 6 февраля Тверской суд Москвы вынес решение продлить арест молодых людей ещё на два месяца – до 8 апреля. Апелляционное рассмотрение дела Кокорина и Мамаева состоится 26 февраля.

Кокорин не присутствовал на матче в СИЗО, но болел за Мамаева