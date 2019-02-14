«Манчестер Юнайтед» выплатил Моуринью и его штабу более € 22 млн

Стала известна точная сумма, которую «Манчестер Юнайтед» выплатил бывшему главному тренеру Жозе Моуринью и его штабу за увольнение.



Как сообщает Sky Sports со ссылкой на финансовый отчёт английского клуба, «красные дьяволы» выплатили португальскому специалисту и его помощникам £ 19,6 млн (€ 22,3 млн).



Напомним, Моуринью был отправлен в отставку с поста наставника «Манчестер Юнайтед» 18 декабря, на следующий день после поражения команды в принципиальном матче с «Ливерпулем» со счётом 1:3. Португалец возглавлял «красных дьяволов» на протяжении двух с половиной лет и за это время завоевал с клубом три трофея – Кубок английской лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии. Ранее Моуринью возглавлял «Порту», «Челси», «Интер» и «Реал».

Моуринью будет вести шоу на телеканале RT