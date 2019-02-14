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Икарди не поможет «Интеру» в матче с «Сампдорией»

Икарди не поможет «Интеру» в матче с «Сампдорией»
Футбол / Италия

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди не примет участия в предстоящем матче с «Сампдорией» в 24-м туре итальянской Серии А.

Как сообщает Sport Mediaset, аргентинский футболист получил травму лодыжки и не успеет восстановиться к игре со своей бывшей командой.

Накануне, 13 февраля, стало известно, что Икарди был лишён капитанской повязки, которая перешла к голкиперу Самиру Хандановичу. Аргентинец после этого отказался ехать на гостевой матч с «Рапидом» в Лиге Европы. Сегодня в СМИ появилась информация, согласно которой клуб не станет штрафовать игрока.

Матч «Интер» – «Сампдория» состоится 17 февраля на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

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