Де Лаурентис: двери «Наполи» всегда будут открыты для Гамшика

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис объявил о переходе словацкого полузащитника Марека Гамшика из неаполитанского клуба в китайский «Далянь Ифан».

«Мы достигли соглашение с «Далянем». Хочу пожелать Мареку удачи в Китае. Двери «Наполи» будут для него всегда открыты», — написал в «твиттере» Де Лаурентис.

Гамшик выступал за «Наполи» с лета 2007 года, за это время он стал капитаном команды и рекордсменом неаполитанского клуба по голам (121) и проведённым матчам (520). Ранее сообщалось, что за 31-летнего хавбека «Наполи» получит € 15 млн. Сам Гамшик в Китае за три года заработает более € 25 млн.

О грядущем переходе Гамшика было известно уже давно, но «Наполи» заблокировал трансфер из-за проблем с оплатой. По всей видимости, стороны урегулировали разногласия.