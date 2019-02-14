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Фергюсон: Харрисон – один из величайших тренеров нашей эпохи

Фергюсон: Харрисон – один из величайших тренеров нашей эпохи
Футбол / Англия

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высоко оценил вклад бывшего тренера молодёжной команды Эрика Харрисона в развитие мирового футбола. Харрисон скончался 14 февраля на 82-м году жизни.

«Хариссон — один из величайших тренеров нашей эпохи. Вклад Эрика в развитие «МЮ» и всего футбола был невероятным. Он помогал этим ребятам воспитывать характер, готовил молодых парней к будущему», — приводит слова Фергюсона Sky Sports.

В общей сложности он работал в стане «МЮ» на протяжении 27 лет. Харрисон является воспитанником таких игроков «красных дьяволов», как Дэвид Бекхэм, Никки Батт, Райан Гиггз и Гари Невилл. Позднее он помогал делать первые шаги в футболе Полу Скоузу, Филу Невилу и другим игрокам.

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