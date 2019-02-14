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Слуцкий — о встрече с руководством «Витесса»: это был обычный разговор

Слуцкий — о встрече с руководством «Витесса»: это был обычный разговор
Футбол / Прочие турниры

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о недавней встрече с руководством клуба.

«Каждый день я разговариваю с владельцем «Витесса» о нашей ситуации, команде, подготовке к матчам и многом другом.

Что касается последней встречи с руководством, то это был обычный разговор. У нас нет паники или чего-то подобного, но все понимают, что ситуацию нужно быстро изменить.

Понимаю, почему меня критикуют. В футболе такое случается, когда не побеждаешь. Сейчас для меня главное — изменить качество игры команды, но я не чувствую никакого давления», — цитирует Слуцкого Omroep Gelderland.

«Витесс» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. В последних пяти матчах первенства команда российского специалиста одержала лишь одну победу.

Агент: руководство «Витесса» поддерживает Слуцкого, встреча была назначена давно
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