«Шахтёр» — «Айнтрахт»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 14 февраля, в Харькове на стадионе «Металлист» состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтёр» — «Айнтрахт». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Константин Хатцидакис.

«Шахтёр» выступал на групповом этапе в Лиге чемпионов, но не смог пробиться в плей-офф, заняв третье место в своей группе. В заключительном матче группового этапа «Шахтёр» сыграл вничью с «Лионом» и остался на третьей строчке. «Айнтрахт» вышел в плей-офф турнира с первого места в группе H Лиги Европы. Франкфуртцы выиграли все шесть матчей с общим счётом 17-5. Вместе с ними в одном квартете выступали «Лацио», «Аполлон» и «Марсель».

Ответный матч «Айнтрахт» — «Шахтёр» состоится в Германии 21 февраля. С турнирной сеткой Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате».