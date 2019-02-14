Экс-тренер «Мюнхена 1860» Бушуев: в игре с «Байером» «Краснодару» нечего бояться

Бывший тренер «Мюнхена 1860» Денис Бушуев оценил шансы «Краснодара» в матче 1/16 финала Лиги Европы с леверкузенским «Байером».

«И «Краснодар», и «Байер» стараются играть в футбол. Они не закрываются на своей половине поля, а пытаются диктовать свои условия на поле. Будет интересная игра для всех зрителей. У «Байера» есть небольшое преимущество, так как он уже сыграл три раза в чемпионате и один раз — на Кубок. Немцы сейчас набрали хорошую форму, а «Краснодар» только выходит из предсезонной подготовки, так что никто не знает, как они сейчас выглядят.

«Краснодару» нечего бояться. Не думаю, что они вообще кого-то боятся, тем более на своём стадионе при аншлаге. Вряд ли у кого-то из «Краснодара» задрожат коленки. Там играют профессиональные игроки, они уже прошли определённый этап. Наоборот, трибуны погонят их вперёд, станут толчком, чтобы получить позитивный результат», — сказал Бушуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.