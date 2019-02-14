Бушуев: знаю Фолланда с пелёнок, но «Краснодару» нужно сдерживать не только его

Бывший тренер «Мюнхена 1860» Денис Бушуев разобрал игру леверкузенского «Байера», который сегодня сыграет с «Краснодаром» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Когда я узнал, что «Краснодару» предстоит играть с «Байером», подумал, что россиянам попался соперник, которого можно проходить. Но после смены тренера немецкая команда преобразилась, хотя игроки там остались те же самые. В последних трёх турах они показывают сумасшедший результат: обыграли «Баварию», забили пять мячей «Майнцу». Но эта команда ещё четыре месяца назад не была фаворитом. Не думаю, что «Байер» в этом матче покажет все свои лучшие качества, ведь «Краснодар» будет на 130% нацелен на результат.

В «Байере» теперь работает голландский тренер, а в Голландии вся философия футбола нацелена на атаку и высокий прессинг по всему полю. Немцы будут стараться не дать начинать атаки соперника, тем самым провоцируя на ошибки. Линия атаки в «Байере» на данный момент одна из лучших в Германии. Это достаточно молодые футболисты, у них очень хорошие скоростные качества и навык завершения атак.

С Фолландом я проработал четыре года, так что знаю его, можно сказать, с пелёнок. Для меня неудивительно, что он так развился. Но он не единственный футболист, которого нужно сдерживать. Там вся команда очень опасна, даже крайние защитники, которые постоянно подключаются к атакам. Выделять здесь кого-то отдельно не стоит, опасны все — и при выходе из обороны в атаку, и на стандартах. В «Байере» есть игроки, которые могут решить исход игры», — сказал Бушуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.