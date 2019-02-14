«МЮ» возобновит переговоры с де Хеа и Рашфордом после назначения нового тренера

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд рассказал о переговорах с голкипером команды Давидом де Хеа и форвардом Маркусом Рашфордом по поводу подписания новых контрактов.

«Мы возобновим переговоры, когда будет объявлен новый тренер «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Вудворда Sky Sports.

После увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера «красных дьяволов» в середине декабря 2018 года команду до конца сезона возглавил Уле-Гуннар Сульшер. Одним из главных кандидатов на пост нового наставника «Манчестер Юнайтед» является Маурисио Почеттино, который сейчас работает в «Тоттенхэм Хотспур».

Контракты де Хеа и Рашфорда с «МЮ» рассчитаны до 30 июня 2020 года.

«Манчестер Юнайтед», набрав 51 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.