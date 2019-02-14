Гюндоган: ещё не принял решение о продлении контракта с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал продление контракта с английским клубом. Контракт немецкого хавбека истекает летом 2020 года.

«Это нормально, что футболист, у которого остаётся всего год по контракту, думает над тем, где он продолжит карьеру. Я уже немолод. Возможно, что решение буду принимать в следующем сезоне.

Думаю, что мне предстоит заключить последний большой контракт в карьере. Поэтому мне нужно принять взвешенное решение.

Я уже разговаривал с руководством клуба насчёт продления контракта, но нет никакого давления. Мне нравится в «Манчестер Сити». Не думаю, что в Европе можно найти место для работы лучше. Всё выглядит так, будто нет причин, по которым не стоит продлевать контракт. Но я ещё не принял решение», — цитирует Гюндогана Bild.