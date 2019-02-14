Бекхэм — об умершем тренере молодёжной команды «МЮ»: мы обязаны тебе всем

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм рассказал о роли бывшего тренера молодёжной команды «МЮ» Эрика Харрисона, скончавшегося на 82-м году жизни.

«Сегодня мы потеряли нашего наставника, тренера и человека, который превратил нас в тех, кто мы сегодня есть. Он научил нас никогда не сдаваться, научил выигрывать битвы.

Также он заставил нас понять, как нужно уважать друг друга, много работать. Мы никогда не забудем уроки жизни, которые он нам дал. Эрик, мы тебя любим и обязаны тебе всем», — написал Бекхэм в «Инстаграме».

В общей сложности Харрисон работал в стане «МЮ» на протяжении 27 лет. Он воспитал таких игроков «красных дьяволов», как Бекхэм, Никки Батт, Райан Гиггз и Гари Невилл. Позднее он помогал делать первые шаги в футболе Полу Скоузу и Филу Невилу.