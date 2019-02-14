Сарри: сейчас цель «Челси» — добиться нужного результата в матче с «Мальмё»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о значении первого матча с «Мальмё» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы ставим себе краткосрочные цели. Сегодня наша цель — добиться нужного результата. В понедельник мы будем ставить себе цель пробиться в четвертьфинал Кубка Англии, а затем — победить в финале Кубка английской лиги. Странно произносить это после поражения 6:0, но мы хотим победить. Потом мы снова сконцентрируемся на Премьер-лиге. Мы ставим краткосрочные цели, но в долгосрочной перспективе мечтаем о большом», — приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».

Матч «Мальмё» — «Челси» состоится сегодня, 14 февраля, в Мальмё на стадионе «Сведбанк». Начало встречи запланировано на 23:00 мск.