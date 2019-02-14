Источник: Васильев покинет пост вице-президента «Монако»

Вадим Васильев покинет пост вице-президента «Монако», утверждает L’Equipe.

По данным источника, решение об уходе Васильева принял президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев. Причиной стали плохие результаты клуба в нынешнем сезоне.

После 24 сыгранных туров «Монако» занимает 18-е место, находясь в зоне вылета. Монегаски набрали лишь 19 очков, они отстают на одно очко от «Дижона», находящегося на 17-м месте.

Также «Монако» в текущем сезоне не сумел пробиться в плей-офф еврокубков. Монегаски заняли четвёртое место в группе в Лиге чемпионов.

По ходу сезона «Монако» дважды сменил главного тренера. Сперва в отставку был отправлен Леонарду Жардим, а на его место руководство клуба назначило Тьерри Анри. Но вскоре Анри был уволен, а Жардим вернулся на должность главного тренера.