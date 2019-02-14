П. Шмейхель: хотел бы увидеть Каспера голкипером «Манчестер Юнайтед»

Легендарный голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель заявил, что хотел бы видеть своего сына, Каспера Шмейхеля, в составе красных дьяволов. В настоящее время Каспер выступает за «Лестер Сити», но, как признался его отец, сын хочет покинуть «лис».

«Сын хочет уйти из «Лестера», чтобы играть на более высоком уровне. Но в Англии не так много вариантов для продолжения карьеры.

Мне нравится смотреть, как Каспер играет за «Лестер». То, что удалось добиться этому клубу, — фантастика! Каспер был одним из тех, кто принёс успех клубу.

Конечно, я хотел бы увидеть его на «Олд Траффорде» в составе «Манчестер Юнайтед». Но больше всего я хочу, чтобы мой сын был счастлив и хорошо играл в своём клубе.

Было здорово видеть сына в составе сборной Дании на чемпионате мира. Датчане хорошо выступили, Каспер отлично сыграл. Родители всегда гордятся детьми, когда у них что-то получается в школе или на работе», — приводит слова Шмейхеля Leicester Mercury.