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«Краснодар» — «Байер»: стали известны составы команд

«Краснодар» — «Байер»: стали известны составы команд
Футбол / Лига Европы

«Краснодар» и «Байер» объявили составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Петров, Каборе, Перейра, Ульссон, Классон, Вандерсон, Игнатьев.

Запасные: Синицын, Фьолусон, Марков, Уткин, Голубев, Черников, Сулейманов.

«Байер»: Градецки, Та, Бендер, Венделл, Вайзер, Арангис, Хаверц, Брандт, Фолланд, Бэйли, Беллараби.

Запасные: Озкан, Драгович, Паулинью, Аларио, Баумгартлингер, Едвай, Кор.

Матч «Краснодар» — «Байер» состоится сегодня, 14 февраля, в Краснодаре и начнётся в 20:55 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответную игру команды проведут в Леверкузене 21 февраля.

Календарь матчей плей-офф Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».

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