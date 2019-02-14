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Мхитарян — в стартовом составе «Арсенала» на матч Лиги Европы с БАТЭ

Мхитарян — в стартовом составе «Арсенала» на матч Лиги Европы с БАТЭ
Футбол / Лига Европы

БАТЭ и «Арсенал» объявили стартовые составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы, который состоится на стадионе в Борисове. В стартовый состав гостей включён Генрих Мхитарян, восстановившийся после травмы. Также в составе гостей появится голкипер Петер Чех, который по окончании сезона планирует завершить карьеру.

У хозяев с первых минут сыграет Александр Глеб, ранее выступавший за «Арсенал».

БАТЭ: Щербитский, Волков, Филипенко, Филипович, Милич, Бага, Драгун, Скавыш, Глеб, Риос, Стасевич.

«Арсенал»: Чех, Монреаль, Косьельни, Мустафи, Джака, Гендузи, Колашинац, Мэйтленд-Найлс, Мхитарян, Ивоби, Ляказетт.

Матч БАТЭ — «Арсенал» состоится сегодня, 14 февраля, и начнётся в 20:55 мск. Ответная встреча — в Лондоне 21 марта.

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