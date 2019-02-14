Промес не попал в стартовый состав «Севильи» на матч 1/16 финала с «Лацио»

«Лацио» и «Севилья» объявили стартовые составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы, который состоится на стадионе в Риме. Встречу на скамейке запасных начнёт бывший форвард «Спартака» Квинси Промес.

«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Баштуш, Марушич, Лулич, Пароло, Лейва, Альберто, Корреа, Кайседо.

Запасные: Прото, Луис Рамос, Дурмиси, Габбарон, Ромуло, Бадель, Катальди.

«Севилья»: Вацлик, Эскудеро, Гомес, Кьер, Меркадо, Навас, Банега, Васкес, Сарабия, Андре Силва, Бен-Йеддер.

Запасные: Сориано, Амаду, Меса, Рог, Эль-Хаддади, Промес, Хиль.

Матч «Лацио» — «Севилья» состоится сегодня, 14 февраля. Встреча начнётся в 20:55 мск. Ответная встреча состоится в Севилье 21 марта.