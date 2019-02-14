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УЕФА открыл дисциплинарное расследование после слов Серхио Рамоса

Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
УЕФА открыл дисциплинарное расследование после слов Серхио Рамоса
Футбол / Лига чемпионов

УЕФА открыл дисциплинарное расследование после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Реал» (1:2).

Поводом для расследования стали слова капитана мадридцев Серхио Рамоса, который во время интервью признался, что намеренно получил жёлтую карточку, чтобы отбыть одноматчевую дисквалификацию на ранних стадиях турнира. На 89-й минуте он сбил Каспера Дольберга и пропустит ответную встречу.

«Учитывая итоговый результат, я бы соврал, если бы сказал, что не форсировал получение предупреждения. Не стоит недооценивать соперника и думать, что серия закончилась, но в футболе нужно принимать жёсткие решения», — приводит Goal слова защитника после завершения матча.

Впоследствии в «Твиттере» игрок опроверг свои слова.

Согласно правилам УЕФА, игроки будут получать отстранение от участия в двух матчах соревнований или в течение определённого периода за намеренное получение карточки.

В 2010 и 2013 годах Рамос уже получал намеренные жёлтые карточки, позволявшие пропустить следующий матч, не имеющий турнирного значения.

Рамос признал, что намеренно получил жёлтую карточку, затем опроверг свои слова
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