Аллегри — о будущем в «Ювентусе»: пока ничего не ясно

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сказал, что пока не знает, сколько ещё будет работать в туринском клубе.

«Пока ничего не ясно. Я в «Ювентусе» уже пять лет. У меня действующий контракт, и я счастлив. Сейчас сконцентрирован на настоящем, на наших целях в этом сезоне. Мы выиграли Суперкубок Италии, теперь нам нужно выиграть Серию А и Лигу чемпионов», — приводит слова Аллегри Goal.

Массимилиано работает в «Ювентусе» с 2014 года. Действующие соглашение 51-летнего специалиста с клубом рассчитано до 30 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает Аллегри в качестве кандидата на пост главного тренера, который возглавит команду по окончании нынешней кампании. Также в услугах итальянца заинтересован мадридский «Реал».