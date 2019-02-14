Клопп: очень смешно, что «Ливерпуль» считают фаворитом матчей с «Баварией» в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не согласен с утверждением, что его команда является фаворитом противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«Люди всегда говорят, что мы являемся большими фаворитами. Мне кажется, это очень смешно.

Будет противостояние двух чрезвычайно сильных команд, и я не знаю, чем оно закончится.

У меня нет чувства, что мы уже вышли в четвертьфинал. Нам будет очень сложно это сделать, но «Баварии» тоже будет нелегко.

«Ливерпуль» продолжает развиваться. Мы до сих пор ничего не выиграли, и это не круто. С другой стороны, все понимают, что наша команда голодна до побед», — приводит слова Клоппа Sky Germany.

Первый матч «Ливерпуль» и «Бавария» проведут в Англии 19 февраля. Ответная встреча состоится в Мюнхене 13 марта.