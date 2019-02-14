Линекер: Почеттино проделал блестящую работу в перерыве матча с «Боруссией»

Легендарный форвард сборной Англии и ТВ-эксперт Гари Линекер похвалил главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Лондонцы победили со счётом 3:0, забив все мячи во втором тайме.

«Суперигра в исполнении «Тоттенхэма»! Почеттино в перерыве провёл великолепную работу, настроив свою команду. Вау!» — написал в «Твиттере» Линекер.

В первом тайме соперники не открыли счёт, но сразу после перерыва Сон Хын Мин вывел «Тоттенхэм» вперёд. Корейский форвард замкнул навесную передачу Яна Вертонгена. Ещё два мяча лондонцы забили в концовке. На 83-й минуте Вертонген оказался на позиции центрфорварда и в касание пробил после навеса с фланга. Точку в матче на 86-й минуте поставил Фернандо Льоренте, точно пробив головой после углового. При этом испанский форвард вышел на поле за несколько минут до этого эпизода.

Ответная встреча состоится 5 марта в Дортмунде.