Во время матча «Олимпиакос» — «Динамо» К полицейские избили фанатов гостей

Во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» — «Динамо» Киев на трибунах стадиона «Георгиос Караискакис» произошёл конфликт. Местная полиция напала на болельщиков киевского клуба. Судя по видео, полицейские применили дубинки. О причинах конфликта не сообщается.

Видео можно посмотреть в «фейсбуке» Troublemakers & Ultras Action

На групповом этапе «Олимпиакосу» противостояли «Бетис», «Милан» и «Дюделанж». Греческой команде удалось занять второе место. «Динамо», в свою очередь, финишировало первым в квартете с клубами «Ренн», «Астана» и «Яблонец».

Ответный матч «Динамо» К – «Олимпиакос» состоится на Украине 21 февраля. С турнирной сеткой Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате».