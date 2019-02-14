Киевское «Динамо» на 89-й минуте вырвало ничью в матче с «Олимпиакосом» в ЛЕ

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» принимал киевское «Динамо». Встреча прошла в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого мяча стал нападающий «Олимпиакоса» Ахмед Хассан, отличившийся на 9-й минуте после передачи полузащитника Костаса Фортуниса. В середине первого тайма хавбек «Динамо» Виталий Буяльский сравнял счёт, голевой пас отдал защитник Томаш Кендзёра.

Перед перерывом форвард Жил Диаш вывел греческий клуб вперёд. Ничью киевлянам принёс полузащитник Беньямин Вербич, забив на 89-й минуте после передачи хавбека Виктора Цыганкова.

Ответный матч «Динамо» и «Олимпиакос» проведут в Киеве. Встреча состоится на стадионе «НСК Олимпийский» 21 февраля и начнётся в 23:00 мск.