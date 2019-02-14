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БАТЭ с минимальным счётом обыграл «Арсенал» в первом матче 1/16 финала ЛЕ

БАТЭ с минимальным счётом обыграл «Арсенал» в первом матче 1/16 финала ЛЕ
Футбол / Лига Европы

Белорусский БАТЭ нанёс поражение лондонскому «Арсеналу» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, проходившая в Борисове, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 45-й минуте забил Станислав Драгун.

Лондонцы во втором тайме так и не сумели отыграться, хотя и превосходили соперника. Матч гости заканчивали в меньшинстве. На 85-й минуте был удалён Александр Ляказетт.

Ответная встреча состоится в Лондоне 21 марта.

БАТЭ вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в группе L. Футболисты из Беларуси набрали 9 очков, пропустив на первое место «Челси». В свою очередь «Арсенал» выиграл группу E, набрав 16 очков из 18 возможных. На групповом этапе лондонцы не сумели обыграть лишь «Спортинг», в итоге ставший вторым.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
14 февраля 2019, четверг. 20:55 МСК
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 – Драгун – 45
Удаления: нет – Ляказетт, 85
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