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«Селтик» — «Валенсия»: Черышев вывел гостей вперёд

«Селтик» — «Валенсия»: Черышев вывел гостей вперёд
Футбол / Лига Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы шотландский «Селтик» принимает испанскую «Валенсию».

На 42-й минуте счёт открыл российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. Автором результативной передачи стал нападающий Рубен Собрино.

Матч «Селтик» — «Валенсия» в эти минуты проходит на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу «летучих мышей».

Ответная игра состоится в Валенсии на стадионе «Месталья» 21 февраля. Начало встречи запланировано на 20:55 мск.

Напомним, «Селтик» финишировал вторым в группе B Лиги Европы, где соперниками были «Ред Булл Зальцбург», «РБ Лейпциг» и «Русенборг». «Валенсия» попала в плей-офф турнира, заняв третье место в группе H Лиги чемпионов. Соперниками «летучих мышей» были «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и швейцарский клуб «Янг Бойз».

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