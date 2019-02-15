Российский футболист впервые с 2014 года перешёл в клуб украинской Премьер-лиги

Российский форвард Василий Павлов подписал контракт с одесским «Черноморцем», выступающим в украинской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба клуба.

28-летний Павлов стал первым россиянином за последние пять лет, перешедшим в клуб УПЛ. Россияне не подписывали контракты с украинскими клубами с сезона-2013/14. Последним из российских игроков был Сергей Каретник, перешедший в феврале 2014 года из «Кубани-2» в донецкий «Металлург».

Павлов в прошлом сезоне выступал за латвийский «Вентспилс». В 19 матчах чемпионата Латвии забил 1 мяч и отдал 2 передачи. В квалификации Лиги Европы Павлов принял участие в 4 матчах и не забил ни одного мяча.

В России форвард выступал за «Крылья Советов – 2», «Рубин – 2», «Химки», «Армавир» и «Зоркий».