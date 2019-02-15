Ольссон: «Краснодар» никого не боится, поедем в Леверкузен за победой

Полузащитник «Краснодара» Кристофер Ольссон прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» (0:0).

«Сегодня показал довольно грубую игру, у меня было несколько моментов, когда я мог получить жёлтую карточку. С другой стороны, в игре такого уровня всегда нужно бороться и сражаться.

Месяца, проведённого в команде, не так много для сыгранности. Также большая разница в том, какие игры проводить: товарищеские, матчи на тренировках или же официальные игры. Думаю, что у меня получается все лучше и лучше. Не отрицаю, что поначалу были трудности, но сейчас они уходят на второй план. Сегодня я чувствовал себя весьма комфортно. Перейра и Каборе, как и вся команда, помогали мне в течение всей игры.

Что касается ответного матча, то мы никого не боимся. Считаем, что нам по силам одолеть любого соперника. Сегодня мы продемонстрировали хорошую игру и были в шаге от победы. Игра в гостях, конечно, будет другой. Нам предстоит неделя упорных тренировок, а потом мы едем в Леверкузен и будем добиваться победы.

У нас были голевые моменты, но основная причина отсутствия забитых мячей — недостаточно хорошо сыграли в завершении.

В единоборства должен вступать любой игрок, это не зависит от его физических данных. Считаю своим преимуществом то, что я быстрый и юркий, это должно приносить свои плоды», — передаёт слова Ольссона корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.