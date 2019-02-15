Гол и результативная передача Черышева помогли «Валенсии» обыграть «Селтик» в ЛЕ

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» принимал «Валенсию». Встреча прошла в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев, отличившийся на 42-й минуте после передачи нападающего Рубена Собрино. В начале второго тайма преимущество испанской команды удвоил Собрино, голевой пас отдал Черышев.

Ответный матч пройдёт в Валенсии на стадионе «Месталья» 21 февраля. Начало встречи запланировано на 20:55 мск.

Напомним, «Селтик» финишировал вторым в группе B Лиги Европы. «Валенсия» вышла в плей-офф турнира, заняв третье место в группе H Лиги чемпионов.

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