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Гол и результативная передача Черышева помогли «Валенсии» обыграть «Селтик» в ЛЕ

Гол и результативная передача Черышева помогли «Валенсии» обыграть «Селтик» в ЛЕ
Футбол / Лига Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» принимал «Валенсию». Встреча прошла в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев, отличившийся на 42-й минуте после передачи нападающего Рубена Собрино. В начале второго тайма преимущество испанской команды удвоил Собрино, голевой пас отдал Черышев.

Ответный матч пройдёт в Валенсии на стадионе «Месталья» 21 февраля. Начало встречи запланировано на 20:55 мск.

Напомним, «Селтик» финишировал вторым в группе B Лиги Европы. «Валенсия» вышла в плей-офф турнира, заняв третье место в группе H Лиги чемпионов.

Календарь игр Лиги Европы доступен на «Чемпионате».

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
14 февраля 2019, четверг. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
0 : 2
Валенсия
Валенсия, Испания
0:1 – Черышев – 42, 0:2 – Собрино – 49
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