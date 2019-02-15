Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

«Шахтёр» 80 минут играл в меньшинстве и свёл к ничьей матч с «Айнтрахтом» в ЛЕ

«Шахтёр» 80 минут играл в меньшинстве и свёл к ничьей матч с «Айнтрахтом» в ЛЕ
Футбол / Лига Европы

Донецкий «Шахтёр» сыграл вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом». Встреча, проходившая в Харькове, завершилась со счётом 2:2.

События в матче развивались стремительно. Гости вышли вперёд уже на 9-й минуте, отличился Мартин Хинтереггер. Через две минуты хозяева отыгрались, когда Марлос реализовал пенальти. Но уже на 11-й минуте «Шахтёр» остался в меньшинстве, Тарас Степаненко получил вторую жёлтую карточку.

В начале второго тайма Филипп Костич вывел «Айнтрахт» вперёд. Хозяев от поражения на 67-й минуте спас Тайсон.

«Шахтёр» вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в своей группе в Лиге чемпионов. «Айнтрахт» на групповой стадии Лиги Европы выиграл все шесть матчей.

Ответная встреча состоится 21 февраля во Франкфурте-на-Майне.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
14 февраля 2019, четверг. 23:00 МСК
Шахтёр Д
Донецк, Украина
2 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 – Хинтереггер – 7, 1:1 – Марлос – 9 (пен), 1:2 – Костич – 50, 2:2 – Тайсон – 67
Удаления: Степаненко, 11 – нет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент