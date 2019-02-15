«Шахтёр» 80 минут играл в меньшинстве и свёл к ничьей матч с «Айнтрахтом» в ЛЕ

Донецкий «Шахтёр» сыграл вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом». Встреча, проходившая в Харькове, завершилась со счётом 2:2.

События в матче развивались стремительно. Гости вышли вперёд уже на 9-й минуте, отличился Мартин Хинтереггер. Через две минуты хозяева отыгрались, когда Марлос реализовал пенальти. Но уже на 11-й минуте «Шахтёр» остался в меньшинстве, Тарас Степаненко получил вторую жёлтую карточку.

В начале второго тайма Филипп Костич вывел «Айнтрахт» вперёд. Хозяев от поражения на 67-й минуте спас Тайсон.

«Шахтёр» вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в своей группе в Лиге чемпионов. «Айнтрахт» на групповой стадии Лиги Европы выиграл все шесть матчей.

Ответная встреча состоится 21 февраля во Франкфурте-на-Майне.