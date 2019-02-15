«Спортинг» с минимальным счётом уступил «Вильярреалу», Акунья был удалён

«Вильярреал» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со «Спортингом» одержал победу. Встреча, проходившая в Лиссабоне, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч «Вильярреал» забил уже на 3-й минуте, отличился Альфонсо Педраса. Хозяева заканчивали встречу в меньшинстве, на 76-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Маркос Акунья, которым интересуется «Зенит».

«Спортинг» и «Вильярреал» прошли в плей-офф Лиги Европы, преодолев групповой этап этого турнира. «Вильярреал» с 10 очками занял первое место в группе G, где также выступал московский «Спартак». «Спортинг» стал вторым в группе E, пропустив вперёд лондонский «Арсенал». Португальцы в этом квартете набрали 13 очков.