Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

«Спортинг» с минимальным счётом уступил «Вильярреалу», Акунья был удалён

«Спортинг» с минимальным счётом уступил «Вильярреалу», Акунья был удалён
Футбол / Лига Европы

«Вильярреал» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со «Спортингом» одержал победу. Встреча, проходившая в Лиссабоне, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч «Вильярреал» забил уже на 3-й минуте, отличился Альфонсо Педраса. Хозяева заканчивали встречу в меньшинстве, на 76-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Маркос Акунья, которым интересуется «Зенит».

«Спортинг» и «Вильярреал» прошли в плей-офф Лиги Европы, преодолев групповой этап этого турнира. «Вильярреал» с 10 очками занял первое место в группе G, где также выступал московский «Спартак». «Спортинг» стал вторым в группе E, пропустив вперёд лондонский «Арсенал». Португальцы в этом квартете набрали 13 очков.

Испания - Примера. 35-й тур
01 мая 2010, суббота. 20:00 МСК
Малага
Малага
1:1
Спортинг Хихон
Хихон
0:1 – Апоньо – 43 (автогол), 1:1 – Кайседо – 79
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент