Сулейманов: шансы в ответном матче с «Байером» 50 на 50

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» (0:0).

«Думаю, что «Байеру» было легче, они продолжают выступать в Бундеслиге, у нас это первый официальный матч. Считаю, для первой игры мы проявили себя неплохо. Первые 65-70 минут играли хорошо, в конце немного подсели. Шансы в ответном матче 50 на 50. Мы будем делать всё, чтобы победить.

Сегодня я почти не касался мяча, поэтому не удалось забить. Думаю, дальше всё будет только лучше. Что касается установок на матч, Мурад Олегович как обычно говорил работать вперёд и искать зоны, чтобы получать мяч. Последние 20 минут мы больше оборонялись, жаль, что не удалось полностью выполнить установку.

Отсутсвие Рамиреса и Газинского сыграло роль, но все игроки, которые вышли на поле, сыграли довольно неплохо.

Хочется сказать большое спасибо болельщикам, за то, что они пришли на матч и так нас поддержали. Мы всегда слышим их и стараемся отдавать все силы, чтобы их радовать.

Думаю, что самое важное в ответном матче не отходить от своей игры и идти в атаку. Мы должны верить в то, что можем забить и выиграть. Уверены в своих силах и будем делать всё, чтобы пройти дальше», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.