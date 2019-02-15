Каборе: «Краснодар» едет в Леверкузен, чтобы пройти дальше

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» (0:0).

«Мы едем в Леверкузен для того, чтобы пройти дальше. Будем бороться и показывать свою игру. Сегодня вы сами видели, как мы сыграли. «Байер» — это очень хорошая команда, которую уважаем. В ответном матче надеемся на положительный результат», — передаёт слова Каборе корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Ответную встречу «Байер» и «Краснодар» проведут Леверкузене. Игра состоится на стадионе «Бай-Арена» 21 февраля и начнётся в 23:00 мск.

Напомним, «Байер» финишировал первым в группе A, опередив «Цюрих», АЕК из Ларнаки и «Лудогорец». «Краснодар» занял второе место в группе J, в которой его соперниками были «Севилья», «Стандард» и «Акхисар Беледиеспор».