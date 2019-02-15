Стоцкий: «Краснодар» ещё не совсем готов, после сборов всегда тяжело играть

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» (0:0).

«Думаю, что это неплохая игра для начала сезона. Понятно, что мы ещё не совсем готовы, после сборов всегда тяжело играть. Матч был примерно равным, моменты у обеих команд. Единственное, чего не хватило сегодня, забитого гола. У нас были моменты, но не получилось их реализовать.

Травмы у меня нет, в конце матча просто получил небольшой ушиб. Думаю, что у нас на каждой позиции есть игрок, который может заменить травмированных ребят. Это касается и отсутствующих сегодня Газинского и Рамиреса. К следующей игре они будут готовы и помогут нам.

Наше дело выйти на поле и отдать все силы, а не думать о том, кто является фаворитом в матче. Результат всё покажет», — передаёт слова Стоцкого корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.