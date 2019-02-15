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Эмери: «Арсенал» способен переломить ход противостояния с БАТЭ

Эмери: «Арсенал» способен переломить ход противостояния с БАТЭ
Футбол / Лига Европы

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с БАТЭ (0:1).

«Мы проиграли. Радоваться нечему. В первом тайме у нас было много моментов, но БАТЭ играл здорово в обороне. У нас были шансы и после перерыва, однако снова БАТЭ отлично показал себя в защите — тем более он забил. Надеемся, что через неделю игра будет совсем другой.

Я оптимист и верю в свою команду. Уверен, мы способны переломить ход противостояния, чтобы пройти дальше.

Красная карточка Лаказетта? Увы, он не сможет нам помочь через неделю. Сам момент я не видел, поэтому не могу ничего сказать по поводу справедливости наказания», — цитиреут испанского специалиста «Прессбол».

Ответный матч пройдёт в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» 21 февраля. Начало встречи запланировано на 20:55 мск.

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