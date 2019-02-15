Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай подадут заявку на проведение ЧМ-2030

Президент Чили Себастьян Пиьенра сообщил, что Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай оформят совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году.

«Несколько месяцев назад я предложил президентам Аргентины, Уругвая и Парагвая включить в заявку Чили и совместно подать её на 2030-й год. Предложение было одобрено», – написал Пиньера в своём «твиттере».

Президент Чили отметил, что национальные футбольные федерации посоветовались с КОНМЕБОЛ перед принятием решения. Проведением мундиаля страны хотят отметить столетнюю годовщину с первого чемпионата мира. Напомним, он состоялся в Уругвае в 2030 году.

Отметим, что с 2026 года количество участников чемпионата мира возрастёт до 48. Первый мундиаль в новом формате состоится в США.

Сербия, Болгария, Румыния и Греция хотят вместе принять Евро-2028 или ЧМ-2030