Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай подадут заявку на проведение ЧМ-2030

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Все турниры
  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай подадут заявку на проведение ЧМ-2030
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Президент Чили Себастьян Пиьенра сообщил, что Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай оформят совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году.

«Несколько месяцев назад я предложил президентам Аргентины, Уругвая и Парагвая включить в заявку Чили и совместно подать её на 2030-й год. Предложение было одобрено», – написал Пиньера в своём «твиттере».

Президент Чили отметил, что национальные футбольные федерации посоветовались с КОНМЕБОЛ перед принятием решения. Проведением мундиаля страны хотят отметить столетнюю годовщину с первого чемпионата мира. Напомним, он состоялся в Уругвае в 2030 году.

Отметим, что с 2026 года количество участников чемпионата мира возрастёт до 48. Первый мундиаль в новом формате состоится в США.

Сербия, Болгария, Румыния и Греция хотят вместе принять Евро-2028 или ЧМ-2030
Великобритания может подать совместную с Ирландией заявку на ЧМ-2030
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент