Колобков: Мамаев и Кокорин не добились достижений, чтобы быть примером для детей

Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о полузащитнике «Краснодара» Павле Мамаеве и нападающем «Зенита» Александре Кокорине.

«Если честно, я не очень понимаю, почему мы должны обсуждать эту тему. Речь идёт не об олимпийских чемпионах или чемпионах мира. Это футболисты, играющие на уровне клубов РПЛ. Александр и Павел не добились в спорте таких достижений, чтобы быть примером для детей. Они стали известны всей стране из-за своих противоправных действий. Они нарушили закон, идёт следствие. Уверен, что суд вынесет справедливое решение», — цитируют Колобкова «Известия»

Мамаев и Кокорин находятся под арестом с 11 октября за участие в двух драках в Москве тремя днями ранее. Под стражей пребывают и другие фигуранты дела – брат форварда Кирилл и друг Александр Протасовицкий. 6 февраля Тверской суд Москвы вынес решение продлить арест молодых людей до 8 апреля.