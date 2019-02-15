Рейнгольд: у нас останется одна команда в Лиге Европы – «Зенит»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал первые матчи «Зенита» и «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Зенит» испугался, дрожал. А ведь ничего особенного в этом «Фенербахче» нет, средняя команда. Удивительно, что у «Зенита» совсем не чувствовалось игровой практики, а вот «Краснодар» выглядел иначе. Сравнение по итогам двух матчей в пользу команды Мусаева. Но им будет очень тяжело в ответной встрече. Конечно, это футбол, если наша команда ещё чуть-чуть наберёт кондиции, то всякое может случиться. Отрадно, что «Краснодар» никого не боится. Не просто так они опережают сегодня в турнирной таблице и «Спартак», и ЦСКА, и «Локомотив».

Откровенно говоря, немцы выглядели очень прилично, но при этом я радуюсь тому, что «Краснодар» грозному сопернику ни в чём не уступал. Игра была равная, с небольшим преимуществом немецкого клуба. Это моё мнение. Чувствуется сыгранность в действиях команды из Леверкузена. Ну не просто так они у себя периодически обыгрывают «Баварию». Эта ничья, конечно, в пользу немцев, потому что ответная игра дома. При всех хвалебных словах в адрес нашей команды признаю, что «Краснодару» в Германии ловить нечего. «Байер» дома выиграет.

С большой уверенностью могу сказать, что при всех моих критических замечаниях «Зенит» пройдет «Фенербахче». Дома «Зенит» выиграет. У нас останется одна команда в Лиге Европы — «Зенит», — цитирует Рейнгольда «Спорт уик-энд».